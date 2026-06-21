ROMA (ITALPRESS) – Con decreto del Ministro della Salute, è stato istituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute il Tavolo tecnico sulla salute respiratoria, organismo chiamato a supportare le strategie nazionali di prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico delle patologie respiratorie. Il provvedimento nasce dalla crescente attenzione rivolta alle malattie respiratorie croniche, che rappresentano una rilevante sfida sanitaria e assistenziale, e dalla necessità di promuovere strategie sempre più efficaci per la prevenzione, la diagnosi e la presa in carico dei pazienti. Il decreto richiama in particolare il ruolo della Pneumologia nell’attuazione del DM 77/2022, con riferimento alla gestione territoriale delle patologie respiratorie croniche, all’assistenza domiciliare e agli strumenti di telemedicina. La composizione del Tavolo riflette un approccio multidisciplinare e istituzionale, riunendo rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS / ETS) e della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), della Consulta della Pneumologia in rappresenta dei Pazienti, della medicina generale e della pediatria di libera scelta. Coordinato dalla professoressa Paola Rogliani, il Tavolo costituisce una sede di confronto e collaborazione finalizzata all’elaborazione di proposte e indirizzi utili a rafforzare le strategie di prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico delle patologie respiratorie, contribuendo al miglioramento della salute respiratoria nel nostro Paese.

“L’istituzione del Tavolo tecnico sulla salute respiratoria rappresenta un risultato di grande valore per il nostro Paese. È il riconoscimento della rilevanza clinica, sociale e organizzativa delle malattie respiratorie e della necessità di affrontarle con una strategia nazionale integrata – commenta il Presidente AIPO-ITS/ETS Raffaele Scala – La Pneumologia è pronta a contribuire con competenza scientifica, visione clinica e capacità di dialogo istituzionale alla costruzione di percorsi più efficaci, equi e sostenibili per i pazienti”. “Questo Tavolo nasce in un momento in cui le malattie respiratorie pongono sfide sempre più complesse per il sistema sanitario e richiedono un confronto ampio tra competenze e sensibilità diverse. Una volta insediato e avviati i lavori, la sfida sarà quella di tradurre le evidenze scientifiche e l’esperienza maturata nella pratica clinica in proposte concrete e condivise, capaci di migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico dei pazienti. È un lavoro che richiederà confronto, ascolto e collaborazione tra tutte le componenti coinvolte”, dichiara Paola Rogliani, Presidente della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS) e Coordinatrice del Tavolo tecnico.

La costituzione del Tavolo Tecnico è il risultato di una lunga azione sinergica portata avanti da AIPO-ITS/ETS e SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia con impegno e dedizione, che ha visto nella elaborazione del Libro Bianco della Pneumologia e nei Policy Paper RESPIRA gli elementi di base per l’azione istituzionale.

– foto IPA Agency –

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