Monica Vitti, Rutelli “Ricordiamola col sorriso”

"Bisogna parlare di Monica con il sorriso, anche se questo lungo silenzio e questa lunga sofferenza ci dovrebbe spingere alle lacrime. Invece tutti la ricordano con il sorriso, per la sua ironia, per il suo talento e la sua bellezza singolare ". Lo dice il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli, arrivando alla camera ardente di Monica Vitti in Campidoglio. mat/mgg/gtr