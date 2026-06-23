Truffa Superbonus, più controlli sulla grande evasione per recuperare risorse

NAPOLI (ITALPRESS) - Nei giorni scorsi Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno scoperto una truffa legata al Superbonus 110% da circa 560 milioni di euro. Una vicenda che si inserisce in un contesto più ampio: in Italia l’evasione fiscale è stimata attorno ai 100 miliardi di euro l’anno. Il punto dell'economista Gianni Lepre. (ITALPRESS). col3/azn