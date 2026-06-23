Pichetto Fratin “Gli investimenti ci saranno anche dopo il Pnrr”

ROMA (ITALPRESS) - "Vorrei ricordare che, comunque, con gli FSC e altri strumenti disponibili, vengono mantenuti impegni di investimento rilevanti attraverso una programmazione pluriennale. Non ci sono i tempi stringenti che ha avuto il PNRR, ma gli investimenti vengono certamente mantenuti". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'Assemblea generale di Utilitalia. xc7/sat/red