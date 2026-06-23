De Siervo “Multe severe e più risorse per lotta alla pirateria”

ROMA (ITALPRESS) - "Malagò persona giusta per ripristinare il rapporto con un pezzo della politica? Credo proprio di sì. Al presidente non mancano competenze, esperienza e credibilità istituzionale. Lo ha detto anche lui ieri, rivelando come la seconda telefonata ricevuta fosse stata quella del ministro Abodi. Credo che possa esserci un rapporto proficuo". Lo ha sottolineato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine degli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza", evento organizzato dalla Fapav a Palazzo Wedekind a Roma. "Mi ha fatto piacere che Malagò abbia parlato del tema della pirateria, sa quanto è importante il tema delle risorse economiche. La richiesta al Governo è di riuscire ad innalzare il valore delle multe che vengono comminate a chi viola le regole e soprattutto mettere in condizione le forze dell’ordine di avere più risorse affinché queste indagini possano avere più impatto e raggiungere più rapidamente queste persone", ha aggiunto De Siervo. mec/mc/azn