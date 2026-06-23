Festino Santa Rosalia, Burrafato”Palermo destinazione privilegiata Mediterraneo”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo particolarmente interessati all’edizione del Festino di Santa Rosalia del 2026 perché i picchi di mercato che prevediamo in quei giorni e in quelle settimane sono davvero straordinari e rafforzano l’idea di Palermo come destinazione privilegiata nel bacino del Mediterraneo”. Lo afferma il presidente di GESAP, Salvatore Burrafato, in occasione della presentazione del 402^ Festino di Santa Rosalia che si svolgerà il 14 luglio a Palermo. “È chiaro che si gioca una partita molto delicata, non soltanto in termini di accoglienza ma soprattutto in termini di lasciare emozioni e profili identitarie che rimarranno sulla pelle dei turisti che sceglieranno di fare tappa a Palermo per vedere il Festino di Santa Rosalia”, aggiunge. xb1/pc/mca2