Money transfer irregolari nel Catanzarese, 264 operazioni illecite e multe per quasi 100mila euro

CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto 264 operazioni illecite di trasferimento di denaro, per un giro d’affari complessivo superiore ai 7 milioni di euro, al termine di una serie di controlli antiriciclaggio su due agenzie di money transfer a Lamezia Terme.

Ai responsabili sono state contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, le transazioni sono state effettuate in tutta Italia da 46 persone, italiane e straniere, ed erano dirette soprattutto verso Paesi asiatici e africani considerati ad alto rischio di riciclaggio.

Per aggirare il limite massimo di 1.000 euro previsto dalla legge per i trasferimenti tramite agenzie, i clienti ricorrevano alla tecnica dello “smurfing”, cioè il frazionamento di grandi somme in tante piccole operazioni sotto soglia eseguite attraverso diversi istituti di pagamento. L’operazione rientra nelle attività delle Fiamme Gialle per contrastare il riciclaggio di denaro sporco e tutelare l’economia legale.

– Foto ufficio stampa GDF –

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