Trasportava oltre 5 kg di cocaina in auto, 41enne arrestata nel Reggino

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un’importante operazione antidroga per i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova (Reggio Calabria). Una donna di 41 anni, fermata mentre percorreva la Strada Grande Comunicazione SS 682, proveniente dal versante jonico, è stata trovata in possesso di oltre 5,5 chilogrammi di cocaina, occultati in un vano segreto ricavato sotto il sedile dell’autovettura. A insospettire i militari è stato, fin da subito, l’evidente stato di agitazione della conducente, accompagnato da una spiegazione decisamente singolare circa i motivi della sua presenza in zona. Una circostanza che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, facendo emergere il tentativo di trasportare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione, proseguita presso gli uffici del Comando Compagnia, ha consentito di individuare, all’interno di un compartimento appositamente ricavato sotto il sedile dell’auto, la cocaina, per un peso complessivo superiore ai 5,5 chilogrammi.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno inoltre rinvenuto nel portafogli della donna 2.160 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile, secondo l’ipotesi investigativa, all’attività illecita o al trasporto dello stupefacente. La 41enne è stata arrestata con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).