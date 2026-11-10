Beni confiscati, la Regione Calabria sottoscrive le convenzioni con gli Enti del Terzo settore

CATANZARO (ITALPRESS)- Nell’ambito dell’attività promossa dall’assessore regionale alla Valorizzazione dei beni confiscati, Antonio Montuoro, sono state sottoscritte ieri, alla Cittadella regionale di Catanzaro, le convenzioni tra la Regione Calabria e gli Enti del Terzo settore beneficiari dei finanziamenti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 331 del 16 giugno 2026.

“L’intervento – ha spiegato l’assessore Montuoro – è finalizzato a sostenere la gestione ordinaria degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e già assegnati dai Comuni agli Enti del Terzo settore, contribuendo a rendere pienamente operative strutture nelle quali vengono quotidianamente erogati servizi di welfare sociale, inclusione e supporto alle persone più fragili. La selezione delle operazioni finanziate è avvenuta attraverso una procedura concertativo-negoziale che ha coinvolto direttamente gli Enti del Terzo settore. Ai soggetti proponenti è stato richiesto di illustrare le attività svolte all’interno dei beni assegnati, consentendo di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e la sostenibilità dei relativi piani di gestione. Sulla base di tali elementi è stato successivamente determinato il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario”.

Le convenzioni attuative con le associazioni Centro Calabrese di Solidarietà, Sincronia, Comunità Progetto Sud ETS, Progetto Gioele ODV, Aps Asd Lucky Friends, Don Milani ODV, San Benedetto Abate e la Fondazione Caritas Diocesana sono state sottoscritte dalla dirigente generale del Dipartimento Segretariato generale, Eugenia Montilla, presente all’iniziativa insieme alla Dirigente del Settore Legalità e Sicurezza e Valorizzazione dei beni confiscati, Antonella Sette, che hanno curato gli adempimenti amministrativi necessari a rendere concreta l’iniziativa promossa dall’Assessorato. Durante l’incontro, infatti, l’assessore Montuoro ha sottolineato il fondamentale contributo degli enti coinvolti, esprimendo apprezzamento per il lavoro che quotidianamente svolgono sui territori e ribadendo come “il riutilizzo dei beni confiscati costituisca un’importante leva di riscatto sociale e di affermazione della legalità”.

La misura è finanziata con le risorse del Programma regionale Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 e si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali dedicate alla promozione dell’innovazione sociale, al rafforzamento dei servizi territoriali e al sostegno dell’imprenditorialità sociale.

“La Regione Calabria – ha proseguito Montuoro – rafforza il sostegno agli Enti del Terzo settore impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Con questo intervento confermiamo la nostra vicinanza alle realtà che, attraverso il loro impegno quotidiano, trasformano beni sottratti alla criminalità in luoghi di solidarietà, inclusione e crescita per le comunità. Sostenere la gestione di queste strutture significa garantire continuità ai servizi e consolidare esperienze che producono valore sociale sui territori”.

In conclusione, l’assessore Montuoro ha rimarcato l’impegno dell’Amministrazione regionale nel sostenere non solo il recupero degli immobili, ma soprattutto la loro gestione nel tempo, definendola una “fase fondamentale per assicurare la piena valorizzazione del patrimonio confiscato e la sua restituzione alla collettività”.

– Foto Regione Calabria –

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