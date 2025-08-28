Mondiali di Pentathlon, Bovenzi e Micheli volano in finale

ROMA (ITALPRESS) – Il pentathlon moderno azzurro approda (due volte) in finale ai Mondiali Senior di Kaunas, in Lituania, grazie alle ottime prove odierne di Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Entrambi hanno superato, con grinta e determinazione, le semifinali e gareggeranno sabato, per la prima volta in carriera, nella finale individuale della rassegna iridata senior.

E’ rimasto fuori dall’ultimo atto, invece, il bronzo olimpico Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che ha pagato a caro prezzo una serie di errori commessi nel tiro. Nella semifinale B, disputata nel pomeriggio, Bovenzi, 20 anni e alla sua prima esperienza al Mondiale Senior, è stato protagonista di una gara in rimonta. Partito dai 208 punti della scherma, il giovane pentatleta romano ha chiuso un’ottima prova negli ostacoli con il secondo tempo (00:26.71), è stato il migliore nella prova di nuoto (01:54.71) e ha, poi, gestito una bella prova di laser run terminata con 1515 punti.

Stesso punteggio finale e gara in rimonta anche per l’altro pentatleta romano in gara, Roberto Micheli, partito dai 206 punti nella scherma, quinto negli ostacoli (00:29.98) e secondo nel nuoto (02:03.26), poi protagonista di un ottimo laser run. Al mattino, invece, nella semifinale A, Giorgio Malan ha terminato la prova al sedicesimo posto (1476 punti), mancando così l’accesso alla finale.

Presente alla Zalgirio Arena l’Ambasciatore d’Italia a Vilnius Emanuele de Maigret, che ha assistito alle semifinali. L’Ambasciatore, in servizio in Lituania dall’8 gennaio 2024, ha incontrato la delegazione italiana e lo staff tecnico presente a Kaunas per la rassegna iridata e ha assistito con interesse e passione alle semifinali, congratulandosi con gli azzurri che hanno conquistato la finale.

Bovenzi e Micheli sabato affronteranno la finale, in programma nel pomeriggio. Si inizierà con l’eliminazione diretta nella scherma (partendo dal risultato del Seeding Round disputato mercoledì), seguita da ostacoli, nuoto e dalla laser run finale, che decreterà il nuovo campione iridato.

Domani, invece, si svolgeranno le semifinali femminili con in gara Aurora Tognetti (Carabinieri), Valentina Martinescu (Junior Asti) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Le tre azzurre hanno affrontato oggi il Seeding Round di scherma, con i seguenti risultati: Tognetti 25V/10D, Mercuri 18V/17/D, Martinescu 16V/19D. Le semifinali e le finali dei Mondiali di pentathlon moderno sono trasmesse in diretta dall’Uipm tv.

– Foto FIPM –

(ITALPRESS)