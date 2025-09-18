Mondiali di atletica, Battocletti con agio conquista l’accesso in finale nei 5000

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nadia Battocletti si è qualificata per la finale dei 5.000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. L’azzurra, campionessa europea sulla distanza, ha chiuso la prima batteria in seconda posizione in 14:46.36, alle spalle solo della keniota Beatrice Chebet (14:45.59). “L’ho vissuta con molta tranquillità, mi aspettavo una gara non così tirata. È andata tutto liscio, in finale ci si scatena”, il commento di Battocletti a Rai Sport. Federica Del Buono e Micol Majori sono fuori invece dalla finale. Le due azzurre hanno chiuso la seconda batteria rispettivamente in dodicesima (15:08.48) e in sedicesima posizione. Eliminate anche Idea Pieroni e Asia Tavernini, che restano fuori dalla finale del salto in alto. Dopo aver superato 1.83, le due azzurre hanno commesso i tre errori alla misura di 1.88.

COIRO IN SEMIFINALE NEGLI 800, SI FERMA BELLÒ

Eloisa Coiro accede alla semifinale degli 800 metri, mentre Elena Bellò non riesce a superare le batterie. La 24enne ha staccato il pass grazie al terzo tempo nella terza batteria in 2:01.86. Bellò è solo sesta invece in settima batteria con il tempo di 2:02.14. Miglior tempo per la keniota Lilian Odira in 1:57.86.

