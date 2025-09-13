TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L‘Italia è subito protagonista nei Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia d’argento, ennesimo acuto di una carriera incredibile, nella quale vanta anche l’oro olimpico nella 20 km vinto proprio in Giappone nel 2021. Prima Maria Perez, grande amica della marciatrice di Mottola, Fiamme Gialle. La spagnola ha vinto col tempo di 2h39’01”; 2h42’24” per l’azzurra, che ha anticipato ecuadoriana Paula Milena Torres, bronzo in 2h42’44”.

“Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava – ha dichiarato Palmisano – e contenta anche che abbia vinto Maria Perez. Al suo cambio di ritmo non ci sono stata, ma posso dire ancora la mia. Il bello dello sport è anche questo, ho trovato in lei un’amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe”.

“Ho anche pensato di fermarmi, ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto sono riuscita ad arrivare al traguardo”, ha aggiunto la pugliese.

Undicesimo posto per Nicole Colombi (2h51’04”); 17esima Eleonora Giorgi (2h58’50”) dopo una sosta di tre minuti e mezzo al 13° km per il terzo cartellino rosso ricevuto dai giudici.

Nella prova maschile, sempre sui 35 km di marcia, ottavo posto di Riccardo Orsoni col tempo di in 2h31’39”; squalificato invece Teodorico Caporaso; mentre Matteo Giupponi si è ritirato. Assente il primatista mondiale Massimo Stano a causa di un recente infortunio.

LEONARDO FABBRI IN FINALE NEL PESO

Mattinata di qualificazioni nel getto del peso, in finale Leonardo Fabbri (20,95) che tornerà in pedana alle 14.10 italiane; out invece Nick Ponzio (20,34) e Zane Weir (19,89). Finale anche per la staffetta 4×400 mista (Edoardo Scotti, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Alice Mangione), avanti con 3’11″20. Eliminata infine in qualificazione la discobola Daisy Osakue (con 58.56)

