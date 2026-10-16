Mondiali di ciclismo su pista, a Shanghai record del mondo nell’inseguimento per Jonathan Milan

ROMA (ITALPRESS) – Sarà ancora uno scontro Italia-Danimarca anche nell’inseguimento individuale ai Mondiali su pista di Shanghai. Jonathan Milan se la vedrà con Frederik Madsen per l’oro, mentre Filippo Ganna affronterà Rasmus Pedersen per il bronzo. Le finali sono in programma oggi pomeriggio, a partire dalle 13.15 italiane (19.15 a Shanghai). Nelle qualificazioni Milan ha stabilito il nuovo record del mondo con 3’58″850, abbattendo il muro dei 3’59” e migliorando di 303 millesimi il precedente primato, sempre suo, stabilito il 18 ottobre 2024 a Copenaghen nella finale mondiale contro il britannico Josh Charlton. Il danese Madsen ha ottenuto il secondo tempo in 3’59″979, scendendo anche lui sotto i quattro minuti. Terzo Filippo Ganna in 4’00″976, davanti all’altro danese Pedersen, quarto in 4’01″466.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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