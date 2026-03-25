BERGAMO (ITALPRESS) – “Sono sette mesi che la mattina mi sveglio e sento “portaci al mondiale”, sicuramente è la partita più importante della mia carriera. Però come ho già detto lunedì mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male, voglio pensare in grande, domani ce la giocheremo”. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana Gennaro Gattuso in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l’Irlanda del Nord, gara valida per la semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. “Domani bisogna capire bene, saper soffrire su quello che fanno bene. Loro buttano palla “in the box”, giocano sulle seconde palle, noi dobbiamo essere bravi su questo. Sono due giorni che facciamo solo video, non deve mancare il fatto di annusare il pericolo, loro credono fortemente in ogni pallone”.

“C’è un umore buono all’interno della squadra, sono stati tre giorni belli, c’è una grandissima atmosfera. Domani abbiamo una partita importante, sappiamo cosa ci giochiamo ed è giusto arrivare carichi e sentire un po’ di responsabilità e di tensione. Servono testa e gambe, loro fanno pochissime cose ma credono tantissimo in quello che fanno – continua – Bisogna essere bravi, forti mentalmente, saper soffrire, e dopo, quando abbiamo la palla, riuscire a giocare in velocità e portare i giocatori negli ultimi 16-20 metri e metterli in difficoltà”.

“Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione. Ieri Bastoni ha fatto 35% dell’allenamento con la squadra, stasera lo proviamo. È un pochino indietro Scamacca, gli unici due giocatori da valutare sono lui e Bastoni”.

“Sono due volte che non andiamo al Mondiale, ma quello è il passato, dobbiamo pensare a domani – ammette –. Non penso alla partita del 31, le scelte sono facili, ci sono i cambi. La scelta degli attaccanti verrà fatta soltanto su domani, ma su questo sono tranquillo. Se noi scendiamo in campo e diamo la sensazione di non aver timore, siamo artefici del nostro destino e sappiamo quello che dobbiamo fare. Ci vuole consapevolezza che andiamo ad affrontare giocatori che hanno il veleno. Loro credono fortemente in tutto quello che fanno”

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