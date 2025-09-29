Moldavia, i filo europeisti vincono le elezioni con oltre il 50% dei voti

MOLDOVA Pro-European Union President Maia Sandu voting for parliamentary election, September 28 2025, in a context of pro-Russian interferences MOLDAVIE La presidente pro-Union Europeenne Maia Sandu vote pour les elections legislatives le 28 Septembre 2025, dans un contexte d’ingerences russes//DZAPAUL_sipa.1864/Credit:PAUL DZA/SIPA/2509281010

MILANO (ITALPRESS) – Dopo lo scrutinio del 99,5% delle schede, il blocco filo europeista attualmente al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. In particolare, il Partito d’Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

