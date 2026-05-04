Mit, nel primo trimestre 2026 più sicurezza nelle stazioni ferroviarie con FS Security

ROMA (ITALPRESS) – Riduzione del -57% delle aggressioni denunciate al personale Trenitalia (da 68 a 29) e -29% degli atti vandalici sul rotabile (da 28 a 20): sono questi i principali risultati che emergono dai dati del primo trimestre 2026 che FS Security ha registrato a livello nazionale, grazie alla strategia di rafforzamento della sicurezza ferroviaria avviata dal Ministro Matteo Salvini, attraverso un incremento costante di personale, il miglioramento delle tecnologie disponibili e un aumento dei presidi sul territorio.

Nel primo trimestre 2026 – nel confronto con l’analogo periodo del 2025 – infatti, su oltre 10 milioni di viaggiatori controllati (aumentati del +115%), le operazioni svolte sono state incrementate del 24,6% (95.453 rispetto alle 76.572), i treni monitorati hanno avuto un aumento del 26,5% (74.616 rispetto ai precedenti 58.995) e gli asset monitorati hanno registrato un +22,3%. Riduzione anche nei graffiti (-11%) sul materiale rotabile e nei furti a bordo treno (-1%). Il ministro Salvini – che ha dedicato una particolare attenzione al tema della sicurezza sui treni e nelle stazioni fin dalla nascita di FS Security – ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti. Un impegno continuo e costante che proseguirà fino alla completa realizzazione del “Piano Strategico 2026-2030”.

– foto IPA Agency –

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