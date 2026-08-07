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Misuratori fiscali, ecco cosa fare se si va in ferie
NAPOLI (ITALPRESS) - Con l'arrivo delle ferie, molte attività sospendono temporaneamente il lavoro. Se la chiusura supera i 12 giorni, è necessario mettere il misuratore fiscale in modalità standby per evitare possibili anomalie nei controlli del Fisco. Per periodi più brevi, invece, non è previsto alcun adempimento né alla chiusura né alla riapertura. Il punto dell'economista Gianni Lepre. mrc/mrv