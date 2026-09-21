Italia-Usa, memorandum su materie prime critiche. Tajani “Accordo importante”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale; il prezzo delle materie prime è fondamentale. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti già da mesi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo avere firmato a New York un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sulle materie prime critiche. xo9/vbo/mca2