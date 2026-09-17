Mirri “Palermo guarda al futuro, si può credere nel cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) - “Credo che oggi sia la conferma che le cose a Palermo cambiano. Si guarda al futuro e le presenze istituzionali del presidente Schifani, del sindaco Lagalla, del ministro Abodi e del presidente Malagò confermano che il Palermo ha un’attenzione ben diversa rispetto agli anni passati. Si può credere nel cambiamento tutti insieme”. Così Dario Mirri, presidente del Palermo Calcio, a margine del convegno intitolato “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati. “Siamo in una fase iniziale ed è tutto prematuro. Con franchezza dico quello che ribadisco da qualche mese: vogliamo vincere e faremo di tutto per vincere”, prosegue Mirri sugli obiettivi del club rosanero, ari/gsl