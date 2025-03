MILANO (ITALPRESS) – Incontro a Milano tra il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il commissario europeo per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, un’occasione per un primo e operativo scambio di esperienze e idee sulle tematiche relative a sport e giovani per la condivisione di obiettivi, strategie, strumenti e programmi da sviluppare in comune, insieme agli altri ministri europei.

Nel colloquio è stato condiviso da entrambi quanto lo sport sia una componente fondamentale dell’economia sociale di ogni nazione ed è stato sottolineato quanto possa essere essenziale che tutti gli Stati membri adottino il conto satellite sportivo, per misurare il ruolo dello sport e dei relativi investimenti nelle politiche pubbliche e compararle tra gli stessi. La sintonia c’è stata anche sull’esigenza di rendere le politiche pubbliche UE ancora più efficaci e coordinate, che possano rispondere alle sfide dei nostri tempi sui temi della qualità della vita e dei sani stili di vita dei cittadini, a partire dalle categorie più fragili, nel rispetto delle autonomie dei singoli Paesi.

A tale proposito, il ministro ha richiamato il riconoscimento costituzionale che il Parlamento italiano ha assicurato un anno e mezzo fa al valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, auspicando che questa modifica costituzionale possa ispirare altri Stati membri a seguire l’esempio dell’Italia. Dato l’avvicinamento a Milano-Cortina 2026, Abodi ha colto l’occasione per presentare le attività in essere per organizzare al meglio i grandi eventi sportivi internazionali che l’Italia si accinge a organizzare, sottolineando l’importanza della solidarietà europea nei processi di candidatura e di organizzazione dei grandi eventi.

Nel contesto del rafforzamento del “Modello sportivo europeo”, il Commissario Micallef ha mostrato particolare interesse per quanto il Governo italiano sta attuando, con riferimento alle politiche sociali in ambito sportivo, alle XXV Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 – programmando la visita ai cantieri olimpici e paralimpici appena possibile nel rispetto delle relative agende – ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ai Giochi Olimpici giovanili invernali 2028, agli Europei di calcio 2032.

Il ministro ha inoltre presentato l’idea di elaborare in Italia un progetto di sviluppo coordinato di una rete di infrastrutture golfistiche, a partire dalle otto Regioni del sud, in chiave di internazionalizzazione turistica, con l’obiettivo di destagionalizzazione e di offerta di nuove opportunità di crescita economica sostenibile. Il Commissario ha, inoltre, espresso il suo apprezzamento per l’organizzazione italiana dell’edizione degli Special Olympics World Winter Games di Torino 2025, che si sono appena conclusi.

Infine, sono state toccate anche alcune tematiche giovanili che saranno poi approfondite in un prossimo incontro. Abodi ha avuto modo di illustrare brevemente a Micallef i programmi e le attività messi in campo dal Governo italiano, con particolare riferimento alle buone pratiche del servizio civile universale, in tutte le sue articolazioni, che coinvolge ogni anno 70.000 giovani e alla Carta Nazionale Giovani, un prezioso strumento digitale che il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha ulteriormente sviluppato e promosso da due anni a questa parte, che oggi offre opportunità a 3,5 milioni di giovani dai 18 ai 35 anni.

