Minardo “Rivedere i limiti di età per l’accesso alle Forze Armate”

MARINA DI MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) – “I percorsi formativi e professionali dei giovani sono cambiati e credo sia giusto interrogarsi sull’attualità dei limiti di età previsti per l’accesso alle Forze Armate”. Lo ha detto il presidente della Commissione Difesa della Camera e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, intervenendo all’iniziativa “RiGenerazione” promossa da Forza Italia Giovani Sicilia.

“Si tratta di un tema sul quale ho già presentato una proposta di legge alla Camera che punta ad aggiornare la normativa vigente, elevando alcuni limiti anagrafici oggi previsti per l’accesso alle Forze Armate, all’Arma dei Carabinieri e ad altri comparti della sicurezza, in linea con quanto avviene in molti Paesi alleati”.

“L’obiettivo – ha aggiunto Minardo – non è abbassare standard o requisiti, ma evitare che competenze, motivazione e vocazione al servizio dello Stato vengano escluse per ragioni anagrafiche non più coerenti con la realtà attuale”.

“Una comunità che vuole investire sul proprio futuro non può permettersi di disperdere talenti. Per questo ritengo necessario aprire un confronto serio con il comparto Difesa e sicurezza per adeguare le regole ai cambiamenti della società e del mondo del lavoro”, ha concluso.

– foto ufficio stampa Minardo –

(ITALPRESS).