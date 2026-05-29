ROMA (ITALPRESS) – “Costruttivo colloquio con il mio omologo neozelandese Chris Penk, occasione per approfondire il dialogo tra i nostri Paesi, esprimendo la comune volontà di definire una collaborazione strutturata, capace di rilanciare sinergie concrete nel comparto della Difesa. Al centro del confronto la stabilità dell’Indo-Pacifico e dei principali snodi marittimi strategici, temi sempre più centrali per gli equilibri globali, la sicurezza internazionale e la tutela della libertà di navigazione. Nell’affrontare i principali scenari di crisi, dallo Stretto di Hormuz all’Ucraina, abbiamo ribadito la necessità di un approccio coordinato con la comunità internazionale. In questo contesto, ho espresso vivo apprezzamento per l’impegno della Nuova Zelanda a sostegno di Kiev. Italia e Nuova Zelanda condividono valori fondanti e una visione strategica comune per la sicurezza e la stabilità globale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del Shangri-La Dialogue 2026.

– Foto Ministero della Difesa –

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