Minacce di morte alla sindaca di Arborea, Todde “Solidarietà e vicinanza, atto gravissimo”

ORISTANO (ITALPRESS) – “Grazie al mio incarico amministrativo ho avuto la spiacevole esperienza di ricevere minacce di morte. Non avrei mai pensato potesse accadere, né accadere nuovamente, ma è successo, qui, ad Arborea”. Lo ha scritto sui social la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che ieri in Consiglio comunale ha annunciato lo spiacevole episodio su cui ancora non sono noti i dettagli. “Spero che questa si risolva al meglio e che si possa capire che il ruolo dei primi cittadini espone donne e uomini allo stesso modo, senza risparmiare nessuno – prosegue Pintus – Non si vive più con la stessa serenità (come è facile intuire) perciò, nonostante avessi evitato di coinvolgere altre persone e altre parti, ho deciso di parlarne pubblicamente”. E conclude: “In questo periodo ho avuto il supporto costante dei Carabinieri della nostra stazione (e non solo) che ringrazio e ai quali sarò sempre grata. Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Oristano. Ringrazio anche tutte le persone che spesso mi chiamano per chiedermi come sto. Grazie ai colleghi e alla mia Presidente Anci Sardegna”.

“A nome della Regione, esprimo totale solidarietà e vicinanza alla sindaca di Arborea Manuela Pintus, destinataria in due occasioni di minacce di morte, episodi inaccettabili riferiti da lei stessa durante la seduta del Consiglio comunale. Si tratta di un atto gravissimo che colpisce una donna che ha deciso di mettersi a disposizione dei propri concittadini. Bene ha fatto la sindaca a rivelare pubblicamente l’accaduto, perché episodi del genere, che destabilizzano la vita di chi li subisce e la convivenza civile delle nostre comunità, non devono mai passare sotto silenzio”. Così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).