ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si arricchisce di nuovo personale e potenzia i suoi uffici operativi, soprattutto quelli del Nord Italia in carenza di organico e quelli di sedi strategiche come Gioia Tauro. Dopo aver superato le procedure concorsuali, mille nuovi assunti saranno impegnati in un percorso di formazione per servire al meglio gli uffici a cui verranno destinati. “Siete diventati parte della grande famiglia dell’Agenzia, amministrazione finanziaria di primaria importanza, al servizio esclusivo dello Stato, dell’Unione europea e dei cittadini. L’ADM lavora per la crescita e per lo sviluppo del nostro Paese focalizzando il suo impegno sull’ambito complesso delle dogane, delle accise, dei monopoli di Stato, a cui si aggiungono competenze in materia di immigrazione, di lotta al contrabbando, alla contraffazione, ai reati valutari, al gioco illegale. Tutto ciò a tutela della sicurezza e della salute pubblica” dichiara il Direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, che ha dato il suo benvenuto ai neoassunti.

