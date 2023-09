MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 24 persone, su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Monza, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. Smantellata una rete di narcotraffico, radicata nel milanese ed in collegamento con l’Albania, che alimentava una fitta rete di spaccio in territorio italiano e svizzero.

L’ operazione vede impiegati oggi quasi 200 Carabinieri nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia, Cosenza, che stanno effettuando anche 40 perquisizioni e sequestrando i proventi dell’attività di spaccio, pari a centinaia di migliaia di euro.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Carabinieri