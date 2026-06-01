21enne fermato per terrorismo internazionale in Brianza

MILANO (ITALPRESS) – Un 21enne nato a Vimercate, in Brianza, è stato fermato su richiesta della Procura di Milano per l’ipotesi di reato di “terrorismo internazionale” collegata a diversi post inneggianti al “martirio” che hanno fatto ritenere agli inquirenti “verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione”.

PIANTEDOSI “CONFERMATA EFFICACIA MISURE”

“L’arresto questa mattina di un uomo, residente in Brianza e accusato di terrorismo internazionale, testimonia ancora una volta l’efficacia delle misure messe in campo dal nostro Paese per contrastare il pericoloso fenomeno della radicalizzazione islamista”. Lo ha dichiarato, in una nota, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Grazie a una capillare azione di presidio del territorio, ad un costante monitoraggio degli ambienti dell’estremismo, ad un attento controllo dei canali informatici e dei social network insieme ad una elevata capacità di analisi – prosegue – le nostre Forze dell’ordine e l’intelligence sono stati in grado ancora una volta di intervenire tempestivamente per individuare una minaccia terroristica. A loro, e in particolare alla Polizia di Stato per l’operazione condotta oggi con il coordinamento della Procura di Milano, va la mia gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno, con professionalità e dedizione, per garantire la sicurezza dei cittadini”.

– foto IPA Agency –

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