MILANO (ITALPRESS) – Al via dal 3 giugno le candidature al bando da 4 milioni di euro di Regione Lombardia per supportare concretamente le Pmi nella sostituzione di veicoli inquinanti con vetture a basso impatto ambientale. La misura, approvata metà aprile dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Giorgio Maione, introduce un’importante novità: per la prima volta sono inclusi tra i destinatari anche le aziende sociali e gli enti del terzo settore che svolgono attività economica. A beneficiare dei fondi potranno essere inoltre i tassisti.

Nello specifico, le risorse finanziano il rinnovo di veicoli inquinanti con mezzi a zero o bassissime emissioni destinati al trasporto di merci e di persone (autovetture, veicoli commerciali, motoveicoli e cargobike), a fronte di radiazione per demolizione di un veicolo con alimentazione a benzina o a gas, fino ad Euro 3/III incluso, o diesel, fino ad Euro 5/V incluso, o per esportazione all’estero di un autoveicolo euro 5/V.

Il contributo è a fondo perduto e varia in base alla categoria del mezzo, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte. Si va da un minimo di 2500 euro a un massimo di 30 mila euro.

“La sostituzione dei veicoli più inquinanti – sottolinea Maione – rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e sostenere concretamente le nostre imprese nel percorso di transizione ecologica. Con questa misura vogliamo affiancare il sistema produttivo lombardo, mettendo in campo risorse concrete per rinnovare il parco veicolare con mezzi a basse emissioni, più efficienti e sostenibili”.

“Ancora una volta – conclude l’assessore all’Ambiente e Clima – puntiamo sul binomio tutela ambientale/competitività, con una novità: abbiamo ampliato la platea dei beneficiari anche agli enti del terzo settore che svolgono una attività economica, un pilastro sociale del territorio lombardo. Regione Lombardia continua a investire in innovazione attraverso politiche mirate, capaci di generare benefici reali per cittadini, imprese e territorio”.

La dotazione finanziaria – La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 4.000.000 di euro per il biennio 2026/2026, comprensive dei costi di gestione della piattaforma telematica e delle attività istruttorie e ripartite in due annualità: – 3.000.000 euro per il 2026; – 1.000.000 euro per il 2027; I soggetti beneficiari, che devono avere la loro sede operativa in Lombardia, sono: Micro, Piccole e Medie Imprese; Imprese Sociali iscritte al Registro delle Imprese e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS); Enti del terzo settore iscritti al Repertorio Economico Amministrativo e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Tra i destinatari della misura anche i tassisti.

-Foto IPA Agency-

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