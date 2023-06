MILANO (ITALPRESS) – Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo Fnm, ha partecipato ad Asecap 2023 – Sustainability Forum, la seconda edizione del convegno su sostenibilità ed innovazione del settore autostradale, che si è tenuta ieri, 29 giugno, a Vienna. L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per esplorare idee, progetti e investimenti a livello europeo, con l’obiettivo di promuovere una maggior sostenibilità ambientale nel settore della mobilità. Il Forum di Vienna, organizzato da Asecap in collaborazione con Asfinag, concessionaria autostradale austriaca, ha infatti affrontato tematiche in tema di transizione energetica, decarbonizzazione e resilienza delle infrastrutture autostradali, nuovi regolamenti e progetti innovativi.

Tra un ricco parterre di ospiti e relatori, il Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Beniamino Lo Presti, ha preso parte al prestigioso forum per presentare l’impegno dell’Azienda, in particolare raccontando, tra le diverse attività, il progetto Milano Green Door. Milano Green Door è il primo progetto di MaaS (Mobility as a service) in Italia. Si tratta della riqualificazione urbanistica di un’area sulla A7, in ingresso alla porta sud di Milano, snodo fondamentale per svariate destinazioni sul territorio, sulla quale verrà realizzato un centro informativo e un Punto Cortesia. Grazie alla collaborazione con il gruppo Fnm, sarà poi possibile noleggiare e-bike o e-Car. Il progetto si completa con la realizzazione di un sistema di pannelli fotovoltaici che autoalimenterà il sito e genererà una delle prime comunità energetiche. Durante il suo intervento, Beniamino Lo Presti, Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., ha evidenziato l’importanza di integrare la sostenibilità in ogni fase del processo decisionale e di sviluppo delle infrastrutture. “E’ fondamentale adottare soluzioni innovative e sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Il progetto Milano Green Door è stato concepito con una visione olistica, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici. Attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, il progetto contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, migliorando l’efficienza energetica e minimizzandone l’impatto sul territorio circostante.”

Creare sinergie tra le parti interessate, inclusi enti pubblici, settore privato e organizzazioni della società civile, è importante per affrontare le nuove sfide legate alla sostenibilità. “In questo Milano Green Door vuole essere un esempio concreto e positivo.” – ha sottolineato Lo Presti – “Far fronte comune a livello europeo verso una mobilità più sostenibile, sicura e integrata, è un punto di partenza fondamentale per realizzare smart cities attraverso soluzioni sempre più innovative e condivise. “Il coinvolgimento del Presidente Beniamino Lo Presti in eventi come Asecap 2023 – Sustainability Forum dimostra non solo l’impegno attivo di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. in questo settore, ma anche la determinazione dell’Azienda nel guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile, con un approccio sempre più consapevole e responsabile. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Milano Serravalle Milano Tangenziali