Incidente in monopattino a Milano, morto un 19enne

MILANO (ITALPRESS) – Grave incidente in monopattino nella notte a Milano, in zona Bicocca, dove due giovani a bordo dello stesso mezzo sono stati travolti da un’auto. Uno dei due, di 19 anni, ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è morto a causa delle ferite riportate nello scontro. Ferito lievemente l’altro giovane e la ragazza che guidava l’auto.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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