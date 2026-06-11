Violento incidente d’auto per Pier Silvio Berlusconi, illeso

MILANO (ITALPRESS) – Violento incidente d’auto per fortuna senza conseguenze per Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di MediaForEurope. Ieri sera intorno alle 21.30, mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro, Berlusconi si trovava al volante della propria auto sulla strada provinciale tra Villasanta e Arcore, quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, invadendo la carreggiata. L’impatto con l’auto di Pier Silvio Berlusconi ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l’apertura di tutti gli airbag. Il manager ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Oggi non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio, questa sera con un evento nella sede di Mediaset.

LA DINAMICA

Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, è uscito illeso dall’incidente. I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari. Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).