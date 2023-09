Milano, Sala “Troppi 20mila alloggi dedicati agli affitti brevi”

MILANO (ITALPRESS) - “Prendendo atto del fatto che la ministra del Turismo, Daniela Santanchè si è dimostrata all’inizio disponibile” a trovare una soluzione per regolamentare gli affitti brevi nelle città “di fatto non è successo niente, dobbiamo dire la verità”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento "InnovAction For Impact". “Adesso c’è il caso, anche un po’ eclatante, di New York che però è un riferimento”, ha aggiunto poi facendo riferimento alla legge da oggi in vigore nella città statunitense, che consente l’affitto breve solo di appartamenti dove gli host, cioè i proprietari o gli affittuari, risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti. “Tra il bianco e il nero bisogna trovare il grigio giusto, così non va bene, non si possono avere più di 20mila appartamenti dedicati agli affitti brevi”. “La preoccupazione della ministra Santanchè che così si limiti il turismo, va bene, ma come vedete il turismo a Milano sta crescendo tantissimo: con luglio 2023 + 30% rispetto a luglio 2019”, ha precisato il sindaco. Ma “quello che importa a noi è la gestione dell’offerta degli appartamenti. Il Comune vorrebbe fare una scelta che, se non è come quella di New York, va in quella direzione”. Infatti, “bisogna lavorare sul numero di giornate e poi bisogna lavorare sul numero di appartamenti”. Sala ha sottolineato che “ce l’ho con chi ha fatto razzia di appartamenti in questi anni per poi metterli sul mercato tutti per gli affitti brevi, ci sono intere palazzine a Milano che hanno avuto questa destinazione”. xm4/trl/gsl