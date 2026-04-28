Di Silvestre “Concorso d’Eleganza Villa d’Este fa parte del Dna Bmw”

MILANO (ITALPRESS) - "È un progetto che fa parte del nostro DNA: siamo giunti al 21º anno, sempre all'insegna dell'eleganza. Guardiamo al passato e celebriamo le auto di successo, ma non rinunciamo mai a guardare al futuro e a cercare in Villa d'Este i valori di una piattaforma che sappia dialogare e affascinare le nuove generazioni. Mettiamo quindi insieme tradizione e innovazione, spostando l'asticella ogni anno a un livello più alto". Così Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, a margine della presentazione dell'edizione 2026 del Concorso d'Eleganza a Villa d'Este. xh7/sat/gsl