Alla Milano Design Week il concept immersivo di bellezza Kérastase Society

MILANO (ITALPRESS) - La Milano Design Week ha visto il debutto, in zona Ticinese, della Kérastase Society, esperienza immersiva di bellezza studiata dal brand di hair care professionale. Un hotel di lusso è stato trasformato in una destinazione beauty, a partire dall'accoglienza dove gli ospiti hanno ricevuto le chiavi della Kérastase Society, passando per la penthouse con piega e consulenza personalizzate fino all'esclusiva content suite finale. L’Italia è stato il Paese pilota, il concept sarà in seguito portato anche a Parigi, Madrid, Amsterdam e New York. "Ci ispiriamo all'experiential hospitality, cioè l'idea che un brand di lusso debba offrire molto di più rispetto al semplice vendere prodotti. Qui vogliamo coinvolgere a 360 gradi una comunità che condivida gli stessi valori del brand", sottolinea Valerio Vecchio, General Manager di Kérastase Italia. f03/sat/mgg/azn