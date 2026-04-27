Crans Montana, Fontana “Richiesta svizzera inopportuna, governo risponderà”

MILANO (ITALPRESS) - "Mi sembra che la richiesta sia stata abbastanza inopportuna e anche direi fuori luogo, tenuto conto delle condizioni nelle quali si è verificato il dramma. Quindi credo che sia stato qualcosa che si doveva evitare, ma comunque il nostro governo risponderà come doveroso". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commentando con i giornalisti la richiesta delle autorità svizzere di far pagare le fatture mediche ai feriti italiani coinvolti nella tragedia di Crans Montana. xh7/pc/mca3