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Veolia, al Fuorisalone un’installazione sulla sicurezza ambientale
MILANO (ITALPRESS) - Per la prima volta Veolia partecipa al Fuorisalone con Infinity, un’installazione interattiva sulla sicurezza ecologica realizzata dall’artista Marco Nereo Rotelli presso l’Università Statale di Milano, nel Cortile della Farmacia, all’interno della mostra-evento INTERNI Materiae. Al centro dell'opera la sicurezza ambientale, che si concentra sulle capacità delle società contemporanee di preservare le risorse da cui dipendono sviluppo economico, qualità della vita e tenuta dei territori. col/sat/gsl