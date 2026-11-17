Tg Sport – 17/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale: l'Italia guarda al sorteggio di Euro 2028 da testa di serie - Under 21: un rigore all'88' salva gli azzurrini, 2-2 con il Belgio - L'Inter recupera Thuram e Stones con l'Atalanta, ansia Milan per Maignan - La Juve punta su Varela, il Napoli frena sul PSV per De Bruyne - Tennis: Cobolli cede a Medvedev all'esordio delle ATP Finals di Torino - Formula 1: la Ferrari prepara il GP di Las Vegas, Beganovic nelle libere - Insuperabili e “BMW in Tour”, torna il progetto che unisce sport e inclusione /gtr