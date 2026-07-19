Milano, il Comune apre la gara per la concessione d’uso dei mille metri quadri in Galleria Vittorio Emanuele II

MILANO (ITALPRESS) – Il Comune di Milano ha aperto la gara per la concessione d’uso dei mille metri quadri in Galleria Vittorio Emanuele II oggi occupati dalla libreria Feltrinelli. Gli spazi, che saranno assegnati per 18 anni, sono a bando fino al 15 settembre e restano destinati alla vendita al dettaglio di libri e prodotti musicali.

La procedura pubblica prevede una prima fase di prequalifica, con la valutazione delle offerte tecniche e l’ammissione alla seconda fase, con un’asta all’incanto.

La base d’asta è fissata in 434mila euro all’anno, applicando il canone al metro quadro calmierato, allineato ai valori del 2012, che l’Amministrazione ha riservato alle librerie della Galleria e che corrisponde a circa un sesto del valore base dei normali spazi commerciali della Galleria

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