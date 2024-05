MILANO (ITALPRESS) – Un luogo che possa diventare un punto di riferimento e di incontro all’interno del quartiere, garantendo servizi e risposte ai bisogni della popolazione over 65.

E’ questo lo scopo di “SPAZIOXNOI”, l’iniziativa promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo e presentata oggi a Milano alle porte nel quartiere Nolo lungo viale Monza.

Realizzata da una ex filiale, lo spazio darà la possibilità a tutti, non solo ai correntisti o a chi ha un investimento nel Gruppo Intesa Sanpaolo, di ritrovarsi per momento di convivialità e per valorizzare ulteriormente la vita post lavorativa.

Un’iniziativa che in prospettiva riguarderà una platea sempre crescente di persone: basti pensare che oggi in Italia circa il 24% della popolazione ha più di 65 anni e si stima che tale percentuale raggiungerà il 34% nel 2050 (un trend in linea anche con la media europea).

“La filosofia alla base di questo progetto è mettere a fattor comune tutta una serie di sinergie e di opportunità, che il Gruppo di Intesa Sanpaolo ha, per dare una duplice risposta ai bisogni della Terza Età: da un lato intrattenimento, attività culturali e benessere fisico; dall’altro la socialità e affidarsi a persone che vivono lo stesso quartiere e lo stesso spazio metropolitano” spiega Mauro Palonta, responsabile del progetto SPAZIOXNOI, della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa per ora è limitata alla sola città di Milano, ma sono già in corso i preparativi per uno spazio pilota da testare in una città di provincia “per testare se in contesti socio-demografici differenti ci siano risposte a questi bisogni attraverso una domanda differente dei frequentatori”. La città ipotizzata è Novara.

Tuttavia non si tratta di un servizio rivolto genericamente a tutta la platea degli over 65, ma ad un segmento specifico.

“Il nostro segmento di riferimento sono le persone che, al di là dell’età, hanno ancora autosufficienza, una vita attiva e contemporaneamente hanno tanto spazio a disposizione – sottolinea Palonta – Un accompagnamento quindi nel passaggio dalla vita lavorativa alla pensione dove è importante vivere all’interno di un contesto di socialità attiva”.

Sebbene rivolto ad un segmento preciso, che comunque riguarda circa l’80% della popolazione over 65, “SPAZIOXNOI” sarà aperto a tutti grazie a diverse offerte di abbonamenti, dopo un’offerta iniziale di un mese gratutito.

I servizi offerti includono: socialità, appuntamenti culturali, benessere fisico, servizi per la persona, intrattenimento e attività motorie.

Da segnalare l’Area Benessere, attrezzata con postazioni che consentono l’accesso ad un servizio di orientamento fornito da un team multidisciplinare di operatori sanitari/socio-assistenziali per una consulenza sulle attività del centro più adatte a chi ne fa richiesta.

