Milano-Cortina, Zelensky a presidente CIO “Tenere la posizione di principio sulla Russia”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Con la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, abbiamo discusso, in particolare, dei preparativi per le Olimpiadi invernali del 2026 in Italia. Non solo l’Ucraina, ma molti altri Paesi contano sul CIO affinché mantenga la posizione di principio sostenuta durante i Giochi di Parigi nei confronti della Russia e della sua complice, la Bielorussia”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ogni evento sportivo a cui la Russia riesce a partecipare, cerca sempre di distorcerlo a vantaggio della sua propaganda di Stato, una propaganda di odio e guerra. Ecco perché è fondamentale mantenere la distanza tra il movimento sportivo e i malvagi russi”, ha sottolineato. “Purtroppo, la Russia continua la sua aggressione e non fa alcun passo verso la pace. Oggi, non c’è distruttore più grande delle infrastrutture sportive – e persino dei principi stessi dell’Olimpismo – dello Stato russo. Dall’inizio della guerra su vasta scala, più di 600 atleti e allenatori ucraini sono stati uccisi dagli attacchi russi e centinaia di nostri impianti sportivi sono stati distrutti”, ha ricordato.

