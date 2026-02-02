Milano-Cortina 2026, Zaia: “Ho la pelle d’oca, queste Olimpiadi le ho volute e difese”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho la pelle d’oca h24 in real time. Questa Olimpiade per quanto riguarda Veneto, Trentino e Alto Adige, me la sono pensata, voluta e difesa e oggi è realtà, quindi oggi è una serata importantissima oltre a quelle che arriveranno“. Così l’ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a margine della cerimonia di apertura della “145° Sessione del CIO” al Teatro alla Scala.

Questi Giochi invernali “sono già un successo” con “3,5 miliardi di persone che ci vedranno, 2 milioni di visitatori sul posto – ha ricordato poi – . Banca Ifis con l’ultimo studio dice che avremo almeno un aumento del Pil di 5,3 miliardi oltre a una legacy importante, una per tutte il teatro più vecchio del mondo, l’Arena di Verona, che sarà totalmente accessibile con un investimento di 20 milioni di euro”.

Per quanto riguarda eventuali disagi per i cittadini “li capisco fino in fondo ma è vero che con i grandi eventi soprattutto nelle località note in tutto il mondo ci sono disagi ma pensiamo a cosa portiamo a casa, Cortina ancora oggi vive dei fasti delle Olimpiadi di 70 anni fa”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

8ITALPRESS).