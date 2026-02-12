Milano-Cortina 2026: nessuna lesione per snowboarder cinese Liu Jiayu dopo caduta nell’halfpipe

LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – La snowboarder cinese Liu Jiayu non ha riportato lesioni alla colonna vertebrale, come confermato dagli esami medici a cui si è sottoposta dopo essere rimasta ferita mercoledì durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile di snowboard ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.

Liu, 33 anni, medaglia d’argento nell’evento a PyeongChang 2018 e cinque volte olimpionica, è caduta pesantemente di testa sulla neve durante la sua seconda run di qualificazione. È rimasta a terra per un po’ di tempo prima di essere portata via dal luogo della competizione su una barella.

Una prima valutazione sul posto ha mostrato che Liu era cosciente. Successivamente è stata trasportata in ambulanza in una struttura medica per ulteriori accertamenti.

Il team manager della squadra cinese di snowboard, che l’ha accompagnata in ospedale, ha dichiarato che i risultati degli esami hanno indicato l’assenza di anomalie alla colonna vertebrale. L’atleta rimane cosciente e ha ricevuto cure per una ferita alla testa.

(ITALPRESS).