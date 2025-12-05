ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina nella Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica in occasione dei Giochi Invernali di Milano – Cortina 2026. Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della banda interforze, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry e il presidente Mattarella hanno pronunciato i loro discorsi celebrativi. Al termine degli interventi, il presidente del comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al presidente Mattarella la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha concluso la cerimonia dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma che dal 6 dicembre attraverserà luoghi simbolo di Roma, per poi snodarsi lungo 12.000 chilometri e toccare 110 province. La Fiamma Olimpica rimarrà accesa sulla Piazza del Quirinale fino alle ore 14. Erano presenti alla cerimonia il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rappresentanti del Governo, del Coni e delle Istituzioni.

“L’accensione della fiamma olimpica dà via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico d incarna principi universali. Il gioco olimpico garantisce l possibilità a uomini e donne di progredire, sollecita alla solidarietà ed esige non ci sia sopraffazione per origine etnica. Questo messaggio viene tramandato dai campioni di ogni disciplina e dal giovani che praticano gli sport. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna e sono anche il tempo di oggi. Più che mai sentiamo l’urgenza di amicizia e pace dai popoli. L’Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata e speriamo che i due mesi che ci separano dall’avvio dei Giochi possano distendere ulteriormente le tensioni”. Queste le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a margine dell’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

“Il segno di pace dei Giochi sarà chiaro e visibile a ogni latitudine. Una delle maggiori ricchezze dello sport sta nelle proprie conquiste che diventano patrimonio dell’umanità. Abbiamo ricevuto il testimone da Pechino e lo consegneremo alla Francia, in un cambiamento d’epoca che stiamo vivendo c’è bisogno di speranza e lo sport contiene e trasmette questo valore prezioso. Con il coraggio di superare i propri limiti possiamo raggiungere grandi obiettivi. Accendendo la torcia ravviviamo la speranza di pace e di un progresso futuro”, ha aggiunto Mattarella.

COVENTRY “SPORT VA OLTRE BARRIERE E CONFINI”

“L’ultima settimana ad Olimpia è stata incredibile che ha suscitato in me grandi emozioni. Vedere la fiamma arrivare in Roma mi ha fatto emozionare, grazie alla grande energia del popolo italiano. La creatività e il coraggio sono i valori che ogni atleta riconosce nel potere dello sport, che va oltre le barriere e oltre i confini, che è il vero spirito dei Giochi Olimpici, senza ogni tipo di discriminazione per i sogni delle nuove generazioni”. Queste le parole di Kirsty Coventry, presidente del CIO. “Milano Cortina saranno i miei primi Giochi Olimpici e spero riscuotano un grande successo, per l’Italia per gli atleti e per l’intero movimento olimpico. Spero che i Giochi possano ispirare il mondo e spero possa emergere la passione dell’Italia nei Giochi“, ha aggiunto Coventry.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).