Milano-Cortina 2026: Cina batte Giappone nel curling in carrozzina (2)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – Gli atleti cinesi Yang Jinqiao (davanti a sinistra) e Wang Meng festeggiano la vittoria dopo la partita del round robin di doppio misto di curling in carrozzina tra Cina e Giappone ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo, il 4 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]