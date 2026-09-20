Milano, controlli nei quartieri di Rogoredo e Corvetto: 1 arresto e 22 denunce

MILANO (ITALPRESS) – Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato nella serata di ieri, dall’Arma dei Carabinieri, nei quartieri milanesi di Rogoredo e Corvetto, con particolare attenzione alle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Milano Rogoredo. L’attività rientra nelle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli sono state identificate 329 persone e verificati 177 veicoli, con l’elevazione di numerose sanzioni amministrative. Una persona è stata arrestata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, mentre 22 sono state denunciate per diverse ipotesi di reato, tra cui violazioni della normativa sull’immigrazione, rifiuto di fornire le generalità, detenzione di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Sono state inoltre controllate 12 attività commerciali. Per due esercizi di ristorazione è stata disposta la chiusura immediata per gravi carenze igienico-sanitarie, mentre altri quattro sono stati sanzionati per irregolarità sanitarie o relative all’impiego dei lavoratori.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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