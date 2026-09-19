Incidente stradale sulla A52, automobilista muore nel Milanese

MILANO (ITALPRESS) – Un automobilista di 40 anni è morto mentre percorreva a bordo della sua vettura la A52 nel tratto tra le uscite di Cinisello e Nova Milanese. Lo rendono noto i Vigili del fuoco. Per cause in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso all’improvviso il controllo del mezzo capovolgendosi dopo una lunga frenata. Il 40enne è deceduto sul colpo nonostante l’arrivo immediato sul posto dei Vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Monza e Lissone. Le operazioni di soccorso hanno visto anche la presenza di carabinieri, polstrada e personale del 118.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
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