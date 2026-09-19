PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Lupi per me è un ottimo candidato sindaco, ma non ho mai espresso giudizi negativi sugli altri due. Uno lo conosco relativamente poco, ma me ne parlano tutti molto bene. L’altra, la Sardone, è una donna che conosco bene, che ha sicuramente una capacità di battaglia molto alta. Comunque vada siamo, con tutti e tre, in buone mani. Decidano bene a Roma”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante l’evento “Portofino Talks”, parlando delle possibili candidature del centrodestra per le comunali di Milano. La Russa ha raccontato un episodio: “Eravamo alla convention di Noi Moderati, quindi ero a casa di Lupi, che conosco da quando era assessore a Milano. Alla sua riunione ho detto: per me Lupi è un ottimo candidato per Milano. Non l’ho mai smentito, e perché dovevo smentirlo? Ne sono convinto”. Ma questo “non vuol dire – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – che sia l’unico. Ho sempre detto: per me non ha alcun significato dividerci tra chi vuole un civico e chi vuole un politico”.

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