Comunali Milano, Salvini “Il nuovo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone”

ROMA (ITALPRESS) – “Da milanese spero dall’anno prossimo di essere amministrato da un sindaco che conosce la sua città. Questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone e dopo anni libereremo Milano dalle sinistre”. Così il segretario della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Pontida.
– Foto Ipa Agency –
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