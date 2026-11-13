Milano, Biffi “Serve un governo metropolitano per dare slancio allo sviluppo”

MILANO (ITALPRESS) - "Dare a Milano un governo metropolitano all'altezza è fondamentale perché ormai il perimetro amministrativo non corrisponde a quella che è la reale dimensione della città, per i cittadini e soprattutto per le aziende, che insistono su amministrazioni diverse che, allo stato attuale, rallentano lo sviluppo con regole diverse che potrebbero essere accomunate a un'area metropolitana che possa dare slancio e anche maggiori agevolazioni ai nostri cittadini". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine del convegno "Milano oltre i confini - La legge speciale e il futuro della governance metropolitana".(ITALPRESS). xv1/trl/gsl