Home Video News Pillole Meloni “Banco alimentare mostra il volto più bello dell’Italia”
Meloni “Banco alimentare mostra il volto più bello dell’Italia”
ROMA (ITALPRESS) - "Domani si svolge in tutta Italia la Giornata nazionale della colletta alimentare, l'iniziativa che il Banco Alimentare promuove ormai da 30 anni per aiutare chi è più in difficoltà. È un'iniziativa preziosa che si affianca all'impegno quotidiano delle istituzioni per non lasciare indietro nessuno". Così in un video sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (ITALPRESS). ads/gtr (Fonte video: pagina YouTube Giorgia Meloni)