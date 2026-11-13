525 milioni per promuovere nuove imprese nella progettazione di chip

ROMA (ITALPRESS) - Un investimento da 525 milioni di euro per far nascere una nuova generazione di imprese europee nella progettazione di chip. È l’obiettivo della nuova Piattaforma presentata a Bruxelles dalla vicepresidente esecutiva della Commissione per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen. L’iniziativa rientra nel regolamento europeo sui chip, il cosiddetto Chips Act, con cui l’Unione punta a ridurre la dipendenza dall’estero in un settore strategico. La piattaforma metterà a disposizione delle aziende strumenti di progettazione, servizi di supporto, blocchi di proprietà intellettuale e capacità produttiva: risorse che, per chi muove i primi passi, sono spesso le più costose e difficili da ottenere. Start-up e imprese potranno presentare domanda di finanziamento online. Per le realtà nelle fasi iniziali sono previste sovvenzioni fino a 100mila euro, per realizzare prototipi e verificare la fattibilità del progetto. Le aziende più mature, invece, potranno accedere a fondi fino a 16 milioni di euro per sostenere i costi, molto elevati, dello sviluppo dei chip in vista della commercializzazione. sat/azn